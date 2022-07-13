В Сызранском районе утонул молодой человек

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В Самарской области поздним вечером во вторник, 12 июля, произошло еще одно ЧП на воде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Всё случилось на водоеме в Сызранском районе. Примерно в 23:45 спасателям поступило сообщение, что местные жители достали из озера, расположенного в районе села Троицкое, тело 28-летнего мужчины. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Подобные события для Самарского региона за последние несколько дней - не редкость. Из-за удушающей жары многие предпочитают освежаться в водоемах, однако не все мероприятия заканчиваются хорошо. Только в период с 7 по 10 июля произошло уже 7 трагедий, пишет ГТРК Самара.