Я нашел ошибку
Главные новости:
Собаки проходили службу в областной соматической больнице, колониях и следственных изоляторах.
Кинологи УФСИН СО передали 9 служебных собак новым хозяевам
«Три моста – три судьбы. Важнейшие сооружения губернии».
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
В состязаниях приняли участие 350 спортсменов из 16 стран.
В Казани на Кубке мира по тхэквондо ГТФ спортсмены 63 региона завоевали 49 медалей
Они находились примерно в 600 метрах от автомобильной дороги на территории Сызранского района.
В Сызранском районе сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпасы времен гражданской войны
Так называемый «жирберг» образуется из мусора, который жильцы смывают в раковину, ванну и унитаз, забивая тем самым систему водоотведения.
РКС: за девять месяцев этого года бригады цеха эксплуатации канализационных сетей устранили 3964 засора
Молодой человек взяв у знакомой телефон, с помощью мобильного приложения перечислил на свой счет денежные средства.
Самарец украл деньги с банковского счета  у бывшей возлюбленной
В Самаре у 11 школ появятся пристрои
В Самаре у 11 школ появятся пристрои
В Тольятти пройдет юбилейная Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»
В Тольятти пройдет юбилейная Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.31
1.06
EUR 60.8
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
В Тольятти в очередной раз пройдут всероссийские соревнований по каратэ "Кубок Дружбы"
Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпасы времен гражданской войны

11 октября 2022 14:28
113
Они находились примерно в 600 метрах от автомобильной дороги на территории Сызранского района.

В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступила информация об обнаружении подозрительных предметов, похожих на снаряды. Они находились примерно в 600 метрах от автомобильной дороги на территории Сызранского района.

На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Орлан» (г. Тольятти). По прибытии взрывотехники осмотрели найденные предметы и идентифицировали их как артиллерийские снаряды калибром 76 мм. Учитывая состояние сильной коррозии, скорее всего, боеприпасы относились ко временам гражданской войны.

Соблюдая необходимые меры безопасности, специалисты Росгвардии уничтожили снаряды на месте их обнаружения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
112
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
146
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
11 октября 2022  11:26
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
165
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
10 октября 2022  22:45
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
486
Все военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны.
10 октября 2022  18:49
«Это наш долг перед защитниками Отечества» - Дмитрий Азаров принял решения о дополнительной помощи семьям мобилизованных земляков
1909
Весь список