В Сызранском районе сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпасы времен гражданской войны

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступила информация об обнаружении подозрительных предметов, похожих на снаряды. Они находились примерно в 600 метрах от автомобильной дороги на территории Сызранского района.

На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Орлан» (г. Тольятти). По прибытии взрывотехники осмотрели найденные предметы и идентифицировали их как артиллерийские снаряды калибром 76 мм. Учитывая состояние сильной коррозии, скорее всего, боеприпасы относились ко временам гражданской войны.

Соблюдая необходимые меры безопасности, специалисты Росгвардии уничтожили снаряды на месте их обнаружения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области