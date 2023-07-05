В Сызранском районе при столкновении двух грузовиков помощь спасателей потребовалась одному из водителей

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Вечером 4 июля в Сызранском районе на 896 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие. В попутном направлении столкнулись два грузовых автомобиля.

В результате столкновения кабина второго автомобиля была сильно повреждена. Водитель получил травму ноги и оказался зажат в аварийном автомобиле.

Пострадавшему требовалась медицинская помощь.

Спасатели Поисково-спасательного отряда Сызрани приступили к деблокированию пострадавшего. Гидравлическими кусачками и разжимом были срезаны стойки кабины и отжата приборная панель.

Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО