В Сызранском районе при столкновении двух грузовиков помощь спасателей потребовалась одному из водителей

Вечером 4 июля в Сызранском районе на 896 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие. В попутном направлении столкнулись два грузовых автомобиля.
В результате столкновения кабина второго автомобиля была сильно повреждена. Водитель получил травму ноги и оказался зажат в аварийном автомобиле.
Пострадавшему требовалась медицинская помощь.
Спасатели Поисково-спасательного отряда Сызрани приступили к деблокированию пострадавшего. Гидравлическими кусачками и разжимом были срезаны стойки кабины и отжата приборная панель.
Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО