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В Сызранском районе на трассе М-5 водитель кроссовера погиб столкнувшись с грузовиком

14 августа 2021 16:36
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Потребовалась помощь спасателей.

Водитель кроссовера погиб в результате столкновения с грузовым автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Сызранском районе на трассе М-5 около АЗС «Татнефть».

Для деблокирования погибшего из аварийного автомобиля потребовалась помощь спасателей.  

На место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда Сызрани.

Тело водителя с помощью гидравлического разжима извлекли из салона аварийного автомобиля и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ПСС СО. 

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

Теги: смертельное ДТП Сызранский район

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