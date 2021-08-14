В Сызранском районе на трассе М-5 водитель кроссовера погиб столкнувшись с грузовиком

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Водитель кроссовера погиб в результате столкновения с грузовым автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Сызранском районе на трассе М-5 около АЗС «Татнефть».

Для деблокирования погибшего из аварийного автомобиля потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда Сызрани.

Тело водителя с помощью гидравлического разжима извлекли из салона аварийного автомобиля и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО