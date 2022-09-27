В Сызранском районе машина перевернулась в кювет и загорелась

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26 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:30 в Сызранском районе. 20-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, находясь за рулем легкового автомобиля «LADA Largus», двигался по автодороге «Урал - Старая Рачейка – Трубетчино-Дружба» в направлении с. Трубетчино. В пути следования, на 2 км 880м не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием транспортного средства. С места происшествия водитель госпитализирован.