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В Сызранском районе машина перевернулась в кювет и загорелась

27 сентября 2022 11:28
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В Сызранском районе машина перевернулась в кювет и загорелась

26 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в 19:30 в Сызранском районе.  20-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, находясь за рулем легкового автомобиля «LADA Largus», двигался по автодороге «Урал - Старая Рачейка – Трубетчино-Дружба» в направлении с. Трубетчино. В пути следования, на 2 км 880м не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием транспортного средства. С места происшествия водитель госпитализирован.

Теги: ДТП

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