В Сызранском районе легковушка врезалась в большегруз, перевозящий трубы

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Сызранском районе.

5 июля в 20:37 водитель 15.10.1989 г.р., (водительского удостоверения не имеет, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.7 КоАП РФ), управляя автомобилем ВАЗ 2110 двигаясь по а/д М-5 «Урал» со стороны г. Самара в сторону г. Москва, на 908 км указанной автодороги при совершении маневра разворот (данный маневр запрещен дорожной разметкой ) совершил столкновение с транспортным средством Рено 4Х2 рег 197 в составе с полуприцепом KASSBOHRER XS ( осуществлял перевозку груза пластиковые трубы длинной 6 м, весом 6,596 тонн) под управлением водителя 31.01.1993 года рождения.

В ДТП пострадали шестеро, включая троих детей.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.