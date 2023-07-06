Я нашел ошибку
Главные новости:
Уже был в розыске, но все равно неадекватно вел себя в суде – самарские росгвардейцы задержали правонарушителя
Уже был в розыске, но все равно неадекватно вел себя в суде – самарские росгвардейцы задержали правонарушителя
В Кинеле в ходе "семейных разборок" из-за квартиры мужчина получил удар ножом в грудь
В Кинеле в ходе "семейных разборок" из-за квартиры мужчина получил удар ножом в грудь
С 09:00 07 июля до 05:00 10 июля будет закрыто движение по улице Вольской на участке от проспекта Кирова до Вольской.
С 09:00 7 июля до 05:00 10 июля будет закрыто движение по улице Вольской
В самарской новостройке из-за недоделки промерзала стена
В самарской новостройке из-за недоделки промерзала стена
20 нарушений Российского законодательства за один час рейда выявили полицейские в самарском поселке
20 нарушений Российского законодательства за один час рейда выявили полицейские в самарском поселке
ЦБ анонсировал введение цифрового рубля к 2027 году
ЦБ анонсировал введение цифрового рубля к 2027 году
В Сызранском районе легковушка врезалась в большегруз, перевозящий трубы
В Сызранском районе легковушка врезалась в большегруз, перевозящий трубы
Подавляющее большинство самарцев знает, что делать в случае пожара на работе
Подавляющее большинство самарцев знает, что делать в случае пожара на работе
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.34
0.79
EUR 98.41
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе легковушка врезалась в большегруз, перевозящий трубы

6 июля 2023 09:51
61
В Сызранском районе легковушка врезалась в большегруз, перевозящий трубы

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Сызранском районе. 

5 июля в 20:37 водитель  15.10.1989 г.р., (водительского удостоверения не имеет, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.7 КоАП РФ), управляя автомобилем ВАЗ 2110   двигаясь по а/д М-5 «Урал» со стороны г. Самара в сторону г. Москва, на 908 км указанной автодороги при совершении маневра разворот (данный маневр запрещен дорожной разметкой ) совершил столкновение с транспортным средством Рено 4Х2 рег 197 в составе с полуприцепом KASSBOHRER XS ( осуществлял перевозку груза пластиковые трубы длинной 6 м, весом 6,596 тонн) под управлением водителя   31.01.1993 года рождения.

В  ДТП пострадали шестеро, включая троих детей.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
17-летний подросток в Большеглушицком районе перевернул машину в кювет, пятеро пострадали
05 июля 2023, 12:33
17-летний подросток в Большеглушицком районе перевернул машину в кювет, пятеро пострадали
С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы трое подростков 2005, 2008 и 2008 г.р., и двое мужчин 1974 и 1968 г.р. Происшествия
327
В Волжском районе автомобиль перевернулся в кювет
04 июля 2023, 12:59
В Волжском районе автомобиль перевернулся в кювет
3 июля на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 12 человек.  Происшествия
404
В Клявлинском районе сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по ДТП, произошедшему по вине пьяного водителя.
03 июля 2023, 14:03
В Клявлинском районе проводят проверку по ДТП, произошедшему по вине пьяного водителя.
Пострадали два человека. Происшествия
445
В центре внимания
С 09:00 07 июля до 05:00 10 июля будет закрыто движение по улице Вольской на участке от проспекта Кирова до Вольской.
6 июля 2023  10:26
С 09:00 7 июля до 05:00 10 июля будет закрыто движение по улице Вольской
39
В Самаре в июле участок улицы Фрунзе будет перекрыт с восьми вечера до шести утра
5 июля 2023  13:05
В Самаре в июле участок улицы Фрунзе будет перекрыт с восьми вечера до шести утра
342
В Самаре временно перекроют несколько улиц
5 июля 2023  12:22
В Самаре временно перекроют несколько улиц
402
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
4 июля 2023  15:09
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
649
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
4 июля 2023  13:34
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
552
Весь список