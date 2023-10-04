В Сызранском районе ищут пропавшего мужчину

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего жителя поселка Варламово Сызранского района — Макарова Александра, 1982 года рождения, который 4 сентября 2023 года ушел из дома, расположенного на ул. Юбилейной и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами разыскиваемого направлена в службы и подразделения полиции Самарской области.

Приметы без вести пропавшего: на вид 45-50 лет, европейской внешности, среднего телосложения, рост 175-180 см, лицо овальное, лоб широкий, брови средние, светлые, глаза темные, нос средний, губы тонкие, волосы темные, средней длины.

Особые приметы: отсутствует первая фаланга на мизинце правой руки, слева порвана верхняя губа.

Был одет: синие джинсы, черный джемпер, кроссовки черные, при себе имел паспорт на свое имя.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 98-46-02, либо по единому телефону экстренных служб 102 . Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.