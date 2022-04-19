В Сызранском районе ищут пропавшего мужчину

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Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавший Чернявский Александр Валентинович, 1970 года рождения, житель села Лесная Поляна Сызранского района, местонахождение которого с июля 2016 года не установлено.



Приметы без вести пропавшего: мужчина, на вид 50 – 55 лет, рост 165 – 170 см., среднего телосложения.



Особые приметы: на внешней стороне ладони левой руки татуировки с надписями, на большом пальце правой руки татуировка - буквы «АТ», на среднем пальце правой руки татуировка в виде перстня.



Был одет: спортивные брюки темно – синего цвета, олимпийка темно – синего цвета, футболка розового цвета, сланцы черного цвета.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66 либо 112.