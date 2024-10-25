В Сызранском районе ищут пожилого мужчину, пропавшего в 2022 году

155

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8(8464)333-866 , 102.

Полицейскими разыскивается житель села Демидовка Сызранского района Панчехин Геннадий Александрович 1962 года рождения, который 1 октября 2022 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами разыскиваемого направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. По имеющейся информации ранее судимый, склонный к злоупотреблению алкоголем мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 60 – 65 лет, рост 160 – 165 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие седые, имеется лобная залысина.

Особые приметы: многочисленные татуировки на руках.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66 либо 102.