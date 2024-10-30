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В Сызранском районе ищут мужчину, пропавшего в 2016 году

30 октября 2024 09:26
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В Сызранском районе ищут мужчину, пропавшего в 2016 году

Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего Чернявского Александра Валентиновича 1970 года рождения, проживающего в селе Лесная Поляна Сызранского района, местонахождение которого с июля 2016 года и до настоящего времени неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 50 – 55 лет, рост 165 – 170 см., среднего телосложения, стрижка на лысо. Имеются многочисленные татуировки на руках.

Был одет: в спортивные брюки темно – синего цвета, олимпийку темно – синего цвета, футболку розового цвета, черные сланцы.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66 либо 102. 

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