В Сызранском районе грузовик с полуприцепом перевернулся в кювет

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19 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе на 863,6 км автодороги а/д М-5 «Урал». Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что примерно в 22:30 час. водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Вольво FH13», в составе с полуприцепом, при движении со стороны г. Самара в направлении г. Москва, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет. После ДТП водитель госпитализирован в лечебное учреждение.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.