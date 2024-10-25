В сызранской электричке мужчина выдернул и забрал себе сиденье

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В дежурную часть линейного отдела полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по станции Новоспасское о том, что мужчина, следовавший в электропоезде «Сызрань – Кузнецк», похитил сиденье от лавки и сошел с ним на станции.

В ходе разбирательства сотрудники транспортной полиции установили личность злоумышленника и хронологию событий.

53-летний житель Ульяновской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался на электропоезде домой после рабочего дня. Перед прибытием на станцию Новоспасское он решил похитить одно из сидений вагона электропоезда, чтобы использовать его как лавочку в бане. Мужчина находился в вагоне один, он выдернул сиденье и вышел на своей станции.

Полицейские прибыли по месту жительства злоумышленника и опросили супругу подозреваемого в краже, поскольку похититель спал.

Супруга пояснила, что ее муж, придя домой, поставил в огороде часть сиденья из электропоезда.

Протрезвев, мужчина признался в содеянном и раскаялся.

По данному факту отделом дознания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка.