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В Сызрани задержан подозреваемый в угоне

24 января 2023 10:48
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В Сызрани задержан подозреваемый в угоне

Полицейским рецидивист пояснил, что увидел на улице автомобиль с заведенным двигателем и решил покататься.

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась женщина, которая сообщила, что от дома 53 по ул. Набережной в Сызрани похищен ее  автомобиль. Сотрудник дежурной части уточнил приметы транспортного средства, ориентировал на розыск личный состав отделения полиции, Росгвардии и представителей организаций правоохранительной направленности, направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Находясь на ул. Шеврохромовская  представители общественной организации «Ночной патруль», заметили автомобиль схожий с разыскиваемым, о чем сообщили в дежурную часть территориального отдела внутренних дел.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя явные признаки опьянения и отсутствие водительского удостоверения, отстранили мужчину 1965 года рождения от управления транспортным средством, вынесли постановление о проведении медицинского освидетельствования, проходить которое задержанный отказался, собрали материал по административному правонарушению, предусмотренному ч.2 ст.12.26 КоАП РФ. Автомобиль поместили на специализированную автостоянку, задержанного доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и место обнаружения автомобиля, изъяли документы на транспортное средство, установили и опросили свидетелей происшествия.

Как следует из материалов, собранных полицейскими, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель одной из соседних республик увидел на улице автомобиль с заведенным двигателем и решил, с его слов, покататься.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автомобиль возвращен законному владельцу.

Кроме того, за невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчине постановлением суда назначено наказание в виде административного ареста.

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