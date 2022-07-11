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В Сызрани водитель сбил женщину и ее 3-летнего сына, которые передвигались на электросамокате

11 июля 2022 12:08
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В Сызрани водитель сбил женщину и ее 3-летнего сына, которые передвигались на электросамокате

Еще одно ДТП 10 июля произошло в 20:25 в г. Сызрань.

44-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2111» двигался по ул. Образцовской в направлении ул. Ленина. В пути следования возле дома № 68 совершил наезд на 36-летнюю женщину-пешехода и ее 3-летнего сына, которые передвигались на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. После чего водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим первую помощь.  Женщина с ребенком самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение. Жизни и здоровью пешеходов ничего не угрожает. Сотрудники ГИБДД оперативно разыскали, задержали скрывшегося с места происшествия водителя и составили в отношении него административный материал по с.12.27 КоАП РФ.

Теги: ДТП

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