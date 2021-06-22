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В Сызрани ведется проверка гибели двух женщин на пожаре

22 июня 2021 13:52
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В Сызрани ведется проверка гибели двух женщин на пожаре

Как сообщалось ранее, 19 июня 2021 года в период времени с 12 до 13 часов после тушения пожара в частном доме, расположенного по улице Тульской города Сызрани, обнаружены тела местной жительницы 1964 года рождения и ее матери 1931 года рождения, без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорание явилось замыкание электропроводки прожектора уличного освещения.

По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и причин ему предшествующих, назначены судебно-медицинская и пожарно-технические исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ.

Теги: погибшие пожар СУ СК Сызрань

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