В Сызрани в ДТП пострадали три молодых пассажирки

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19 июля на территории региона зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек и 1 погиб.

Одно ДТП произошло в 10:35 в Сызрани. 67-летний мужчина, управляя транспортным средством LADA Niva, двигался по автомобильной дороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Москва. В пути следования, на 879 км указанной автодороги, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на стоящее в попутном направлении транспортное средство Nissan Serena, под управлением 28-летнего водителя. 18, 21 и 24-летние Женщины-пассажиры иномарки госпитализированы.