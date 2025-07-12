В Сызрани в ДТП пострадали двое

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11 июля на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 10 человек и 1 погиб.

Одно ДТП произошло в 10:50 в Сызрани. 29-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по дублеру пр-кт. 50 лет Октября. В пути следования, возле дома №43, не выбрав скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на стоящий автомобиль Renault Fluence, под управлением 67-летнего водителя. Водитель LADA Granta и женщина-пассажир иномарки госпитализированы.