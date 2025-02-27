В Сызрани в ДТП пострадали два водителя и пассажирка

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26 февраля на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 13 человек, один из которых - несовершеннолетний.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 12:01 час. в Сызрани. 36-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигался по переулку Опорный со стороны улицы Котовского в направлении улицы Рабочей. В пути следования, возле дома №16/3, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево, допустил столкновение с автомобилем LADA Priora, под управлением 29-летнего мужчины, движущимся во встречном направлении. Водитель Volkswagen и его пассажир – 28-летняя девушка, а также водитель LADA доставлены в медицинское учреждение.