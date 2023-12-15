В Сызрани в ДТП пострадал 17-летний пассажир

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14 декабря на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. У участников дорожно-транспортных происшествий признаки опьянения не выявлены. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 535 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортными средствами с признаками опьянения – 9 и за нарушение требований к перевозке детей – 23. Задержаны 4 водителя за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло в 15:14 час. в г. Сызрань. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель, находясь за рулем автомашины SSANGYONG ACTYON, двигался по ул. Пристанский спуск в направлении ул. Дамбовская. В пути следования напротив дома 21, не выбрал скорость обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля и совершил столкновение с автомобилем LADA Kalina под управлением 40-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места происшествия в медицинское учреждение обратился 17-летний пассажир автомашины SSANGYONG ACTYON, ему назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.