В Сызрани в ДТП пострадал 15-летний подросток на мопеде

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Еще одно ДТП 12 августа произошло в 19:40 час. в Сызрани. 15-летний водитель, находясь за рулем мопеда ALPHA RS 11 без права управления транспортным средством, двигался по жилой зоне проспекта 50 лет Октября. В пути следования напротив д. 69 «А», при осуществлении обгона, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с автомобилем LADA Granta под управлением 38-летнего водителя, который поворачивал налево в жилой зоне. С места ДТП несовершеннолетний доставлен в медучреждение, ему назначено амбулаторное лечение.