В Сызрани транспортные полицейские задержали совсем юных закладчиков

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Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили двоих жителей города Тольятти, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

Реализуя оперативную информацию, транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть Сызранского линейного отдела двоих парней 19 и 20-летнего возраста.

Оперативниками установлено, что молодые люди получали информацию о местонахождении «тайников», после чего забирали партию расфасованных наркотиков и направлялись в г.Сызрань, для сбыта путем оборудования тайников – закладок.

Однако в этот раз злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе личного досмотра при них было обнаружено 58 свертков из изоленты, с веществом внутри.

Результаты проведённой экспертизы показали, что изъятые у граждан вещества содержат в своем составе наркотическое средство – героин общей массой более 30 граммов.

При проведении дальнейших мероприятий полицейские установили места закладок и изъяли их из незаконного оборота.

По месту жительства одного из подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли еще 18 свертков с порошкообразным веществом.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30, п.«а,б» ч.3 ст.228.1, ч.3, ст.30 п.«а» ч.3 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере»).

Сызранским городским судом в отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте