В Сызрани судебные приставы помогли обменять бракованный холодильник на новый

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Жительница соседней области купила в г. Сызрани холодильник. Товар оказался бракованным. Обменяли бытовую технику на новую ей только, когда вмешались судебные приставы.

Жительница Ульяновской области приобрела в магазине г. Сызрани холодильник за 72 тысячи рублей. Товар женщине доставили не в оговоренный срок, а лишь на следующий день и в ее отсутствие. Когда она вернулась домой и открыла покупку, увидела, что на корпусе есть вмятины, а дверца отвисает и шатается. На требование обменять товар магазин женщине не ответил, что вынудило ее обратилась в суд.

Суд принял решение требования женщины заменить холодильник на новый удовлетворить. В отделении судебных приставов № 2 г. Сызрани в отношении организации возбудили исполнительное производства об обязании обменять бракованный холодильник на новый такой же модели. В рамках исполнительного производства должнику-организации направили требование о замене бытовой техники.

Несмотря на полученное предупреждение, должник-организация продолжила уклоняться от исполнения судебного решения. Сотрудниками Службы в отношении нее вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

В результате принятых мер холодильник женщине обменяли на новый. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.