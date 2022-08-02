В Сызрани полицейский спас женщину, которой стало плохо на улице

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Полицейский провел первые реанимационные мероприятия и без промедления вызвал скорую помощь.

В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили пост в одной из социальных сетей со словами благодарности от жительницы Сызрани в адрес мужчины, который помог ее матери. Женщине стало плохо на улице, когда она гуляла с ребенком, а прохожий вызвав медиков, оказал доврачебную помощь.

Как выяснилось, мужчиной, который спас местную жительницу, оказался командир отделения 1-го взвода ОР ППСП МУ МВД России «Сызранское» прапорщик полиции Владимир Огурцов. В свой выходной день он, проходя мимо соседнего дома, заметил, что женщине стало плохо и она упала. Рядом стояла испуганная девочка. Когда Владимир Огурцов подошел к ней, лежащая на дороге женщина почти не дышала, пульс на руке прощупывался слабо. Владимир провел первые реанимационные мероприятия и без промедления вызвал скорую помощь. Пострадавшая пришла в сознание, но не смогла произнести даже своё имя. Дождавшись приезда медиков, прапорщик полиции уточнил, куда будет госпитализирована гражданка и попробовал дозвониться до ее родственников. В настоящее время жизни пострадавшей, благодаря своевременным действиям полицейского и медицинских работников, ничего не угрожает.

Дочь пострадавшей через социальную сеть выразила искреннюю признательность сотруднику патрульно-постовой службы за помощь в сложной жизненной ситуации, отзывчивость и неравнодушие к людям.