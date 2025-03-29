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В Сызрани несовершеннолетняя дочь потеряла карту отца, а вор ее подобрал

29 марта 2025 13:32
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В Сызрани несовершеннолетняя дочь потеряла карту отца, а вор ее подобрал

В начале года  в полицию поступило сообщение от местного жителя 1982  года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее денег за покупки, которые он не совершал. Мужчина заблокировал счет и обратился за помощью в полицию.

      В ходе опроса заявитель пояснил, что его картой пользовалась  несовершеннолетняя дочь, которая рассказала отцу, что потеряла ее.

Согласно представленным документами злоумышленник в магазинах, расположенных в одном из районов города расплатился за товар на сумму 1300 рублей .

        Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. Изучив собранный материал, сотрудники уголовного розыска предположили,  что к  хищению причастен ранее судимый за кражу местный житель 2006 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

     Задержанный в совершении противоправного деяния признался и сообщил оперуполномоченным, что расплачивался найденной банковской картой за алкоголь и табачные изделия, а  когда понял, что законный владелец заблокировал карту - избавился от пластика.  

В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил материальный ущерб потерпевшему.

     Сотрудники полиции напоминают, что использование чужой банковской карты, если вы её нашли, является серьезным правонарушением, которое приводит к уголовному преследованию. Пластиковая карта является собственностью банка, а денежные средства на счете карты принадлежат её законному владельцу.

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