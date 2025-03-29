В Сызрани несовершеннолетняя дочь потеряла карту отца, а вор ее подобрал

161

В начале года в полицию поступило сообщение от местного жителя 1982 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее денег за покупки, которые он не совершал. Мужчина заблокировал счет и обратился за помощью в полицию.

В ходе опроса заявитель пояснил, что его картой пользовалась несовершеннолетняя дочь, которая рассказала отцу, что потеряла ее.

Согласно представленным документами злоумышленник в магазинах, расположенных в одном из районов города расплатился за товар на сумму 1300 рублей .

Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. Изучив собранный материал, сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению причастен ранее судимый за кражу местный житель 2006 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный в совершении противоправного деяния признался и сообщил оперуполномоченным, что расплачивался найденной банковской картой за алкоголь и табачные изделия, а когда понял, что законный владелец заблокировал карту - избавился от пластика.

В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил материальный ущерб потерпевшему.

Сотрудники полиции напоминают, что использование чужой банковской карты, если вы её нашли, является серьезным правонарушением, которое приводит к уголовному преследованию. Пластиковая карта является собственностью банка, а денежные средства на счете карты принадлежат её законному владельцу.