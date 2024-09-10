В Сызрани нарушили сроки ремонта ряда школ

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Установлено, что между МКУ г.о. Сызрань «СызраньСтройЗаказчик» и ООО «Волга Дом» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту зданий ГБОУ СОШ № 28, ул. Коммунистическая, 21а, г.о. Сызрань; ГБОУ СОШ № 33, ул. Звездная, 48, г.о. Сызрань; ГБОУ СОШ № 26, ул. Заборовская, 20, г.о. Сызрань; СП (ДОУ № 31), ГБОУ СОШ № 14, ул. Советская, 51а, г.о. Сызрань; ГБОУ СОШ № 29, ул. Школьная, 6, г.о. Сызрань. Проверкой установлено, что ООО «Волга Дом» в ряде случаев нарушило установленные контрактом сроки выполнения работ (ремонт фасада, благоустройство территории и тд).

По результатам проверки в отношении директора общества и юридического лица ООО «Волга Дом» вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в мировой суд г. Сызрани Самарской области, сообщает облпрокуратура.