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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани найден водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадала пожилая женщина

26 сентября 2023 09:23
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В Сызрани найден водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадала пожилая женщина

Во время опроса задержанный пояснил, что не заметил женщину, а после наезда предложил ей помощь, но она отказалась, поэтому и уехал с места аварии.

Сотрудникам МУ МВД России «Сызранское» из лечебного учреждения поступило сообщение об обращении местной жительницы 1956 года рождения с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

Полицейские опросили потерпевшую, которая пояснила, что в дневное время вышла из подъезда дома на ул. Московская в г. Сызрань. Начала по диагонали пересекать двор, когда ее сбил автомобиль светлого цвета. Водитель поговорил с ней и  уехал с места ДТП. Почувствовав через некоторое время недомогание, обратилась  за помощью в медицинское учреждение, где ей после обследования врачами было рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному пути следования правонарушителя. Информацию о розыске водителя и свидетелей сотрудники полиции довели до личного состава МУ МВД России «Сызранское». Полицейские провели комплекс разыскных мероприятий, в том числе обследовали дворы и парковки с целью обнаружения автомобиля с характерными повреждениями.

Уже на следующий день после происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль ОКА, схожий по описанию с разыскиваемым, задержали водителя 1961 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время опроса задержанный пояснил, что не заметил женщину, а после наезда предложил ей помощь, но она отказалась, поэтому и уехал с места аварии.

В отношении местного жителя должностными лицами Госавтоинспекции собран и направлен в суд административный материал, предусмотренный ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. Судом правонарушителю назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Административное расследование, предусмотренное ст. 12.24 КоАП РФ продолжается, решение будет принято после проведения медицинской экспертизы.

Теги: ДТП

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