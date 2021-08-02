В Сызрани молодой водитель, успевший 12 раз нарушить ПДД, попал в ДТП

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1 августа на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в результате которого 1 человек пострадал.

ДТП произошло в 15:30 в Сызрани. Молодой человек 1999 года рождения, привлекавшийся за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД 12 раз, из которых 2 наложенных штрафа в настоящее время не оплачены, двигался на автомобиле «ВАЗ 21120» по ул. Мостовая со стороны ул. Первомайская в сторону пр. Гагарина. По предварительной информации, он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Lada Vesta», под управлением водителя 1973 года рождения, который поворачивал с ул. Охотная на ул. Мостовая в направлении ул. Первомайской. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир автомобиля «Lada Vesta», ей было назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя собраны административные материалы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.