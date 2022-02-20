В Сызрани легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик

190

В Сызрани 19 февраля в 13:40 водитель 1977г.р. (за последние 2 года привлекался к административной ответственности 3 раза), управляя автомобилем «ВАЗ 219010», ехал по автодороге М5 Урал, со стороны г. Сызрань в направлении г. Самара,.

В пути он не справился с управлением выехал, на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом «Volvo» под управлением водителя 1978г.р., который двигался навстречу по своей полосе. В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован.