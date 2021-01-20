В Сызрани легковушка сбила девушку

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19 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. При этом 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Три человека погибло. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 07:05 в Сызрани. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «ЛАДА 219060», следовал по Ульяновскому шоссе со стороны ул. Локомобильная в направлении ул. Гидротурбинная. Он сбил девушку 2002 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала девушка-пешеход, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.