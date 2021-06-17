В Сызрани ищут пропавшего мужчину

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Межмуниципальным Управлением МВД России «Сызранское» разыскивается без вести пропавший местный житель Андрей Николаевич Абыденнов 1987 года рождения, который с 25 февраля не выходит на связь с родственниками. Мужчина объявлен в Федеральный розыск.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 2-х метров, среднего телосложения, волосы темного цвета, стрижка короткая, глаза серого цвета.

Особые приметы: отсутствует часть зубов.

Был одет: шапка вязаная синего цвета, куртка черного цвета, джинсы синего цвета, обувь темного цвета.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просьба обращаться по телефонам дежурной части МУ МВД России «Сызранское»: (88464) 35-58-36, 35-50-00, 33-38-66», или по телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.