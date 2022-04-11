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В Сызрани две машины столкнулись на ЖД-переезде

11 апреля 2022 11:58
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В Сызрани две машины столкнулись на ЖД-переезде

10 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 01:15 в городе Сызрань. Водитель 1993 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности привлекался 2 раза), управляя автомобилем «LADA Priora», следовал по пер. Достоевского. Напротив д. №2 при проезде железнодорожного переезда водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем  «LADA 211440» под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, которая не имела права на управление транспортным средством. После столкновения автомобиль «LADA Priora» допустил наезд на препятствие, расположенное слева по ходу движения транспортного средства. Водителю и пассажиру автомобиля «LADA Priora» и женщине-водителю автомобиля «LADA 211440» назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля «LADA Priora» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Теги: ДТП

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