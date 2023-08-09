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В Сызрани дети закидывали камнями грузовые поезда

9 августа 2023 09:51
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В Сызрани дети закидывали камнями грузовые поезда

В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте от дежурного по станции поступило сообщение о том, что в районе Южного парка группа детей обкидывает камнями грузовые поезда.

Спустя несколько часов в ходе поисковых мероприятий сотрудники отделения по делам несовершеннолетних установили трех правонарушителей. Ими оказались ребята 2014 год рождения, проживающие в близлежащих к железнодорожному полотну домах. Для проведения беседы в полицию были приглашены несовершеннолетние и их родители. Стражами правопорядка установлено, что дети находились около железнодорожных путей без присмотра взрослых и, не зная о нежелательных последствиях, ради забавы решили обкидать камнями проезжающие поезда.

В связи с тем, что школьники не достигли возраста административной ответственности, инспекторами отделения по делам несовершеннолетних с детьми проведены профилактические беседы о недопустимости подобного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В отношении их законных представителей (родителей) составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Уважаемые родители! Контролируйте досуг своих детей. Напоминайте детям правила поведения на объектах железнодорожного транспорта и то, что железная дорога является зоной повышенной опасности и риска.

 

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