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В Сызрани автомобилистка сбила ребенка на электросамокате

29 апреля 2022 11:54
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В Сызрани автомобилистка сбила ребенка на электросамокате

28 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 18:45 в г. Сызрани. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина-водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-217230» осуществляя движение по дворовому проезду у дома № 6 по улице Бабушкина, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 года рождения, который на электрическом самокате пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Подростку назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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