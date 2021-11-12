В Сызрани автомобилистка сбила пешехода задним ходом

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11 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 17:20 в Сызрани. Женщина 1990 года рождения, стаж вождения которой составляет 9 лет, выезжая задним ходом на автомобиле «Hyundai Solaris» со стоянки расположенной на ул. Энергетиков д. №2, не убедилась в безопасности выполняемого маневра, вследствие чего совершила наезд на пешехода 1962 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшего мужчину госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.