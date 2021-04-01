В Сызрани автомобилистка сбила девочку на "зебре"

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31 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 12:10 в Сызрани. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1989 года рождения, управляя автомобилем «Форд», двигалась по ул. Гаражная. В районе дома № 14 по ул. Гаражная совершила наезд на девочку 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.