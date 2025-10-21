Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
В Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.38
EUR 94.38
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани 76-летний водитель сбил 15-летнего подростка

21 октября 2025 13:39
118
В Сызрани 76-летний водитель сбил 15-летнего подростка

20 октября на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 18:05 в Сызрани. 76-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по улице Королева со стороны улицы Гагарина в направлении улицы 50 лет Октября. В пути следования, возле дома № 26 по улице 50 лет Октября, допустил наезд на пешехода – 15-летнего парня, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий водитель был задержан. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
74-летняя женщина на ВАЗовской легковушке врезалась в КАМАЗ в Сергиевском районе
21 октября 2025, 13:46
74-летняя женщина на ВАЗовской легковушке врезалась в КАМАЗ в Сергиевском районе
Пассажир легкового автомобиля – 79-летняя женщина госпитализирована. Происшествия
129
Водитель в Самаре сбил 11-летнюю девочку
20 октября 2025, 12:14
Водитель в Самаре сбил 11-летнюю девочку
Ребенок госпитализирован. Происшествия
334
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
19 октября 2025, 13:03
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
С места ДТП пешеход госпитализирован. Происшествия
520
В центре внимания
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
100
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
327
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
354
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
408
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
645
Весь список