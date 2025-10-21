В Сызрани 76-летний водитель сбил 15-летнего подростка

118

20 октября на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 18:05 в Сызрани. 76-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по улице Королева со стороны улицы Гагарина в направлении улицы 50 лет Октября. В пути следования, возле дома № 26 по улице 50 лет Октября, допустил наезд на пешехода – 15-летнего парня, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий водитель был задержан. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.