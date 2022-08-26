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В связи с жаркой погодой в регионе Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дороге

26 августа 2022 13:52
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В связи с жаркой погодой в регионе Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дороге

В связи с жаркой погодой в регионе Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дороге и, по возможности, воздержаться в эти дни от дальних поездок.

Сотрудники полиции напоминают водителям, что повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, состояние аккумулятора.

В такие дни необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья, если присутствует головокружение, слабость, головная боль, то следует остановиться – продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с п. 2.7 ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Теги: БДД

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