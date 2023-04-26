В свердловском поселке Сосьва локализовали пожар на девяти тысячах квадратных метров

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Пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где огонь повредил 92 строения, локализован на площади девять тысяч квадратных метров, от огня спасены около 1,2 тысячи домов, сообщает МЧС России.

"Пожар в поселке Сосьва локализован на площади девять тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС России отстояли от огня порядка 1200 домов", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.

Распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также дальнее расположение от водоемов. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью два километра.

Пожар в Сосьве начался во вторник. Огонь повредил 92 строения, погиб один человек. В поселке введен режим ЧС.

По данным региональных властей, в среду пожары произошли минимум в пяти муниципалитетах. СК устанавливает обстоятельства возникновения этих возгораний и даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, пишет РИА Новости.