В суде самарец матерился и пытался разбить себе голову о стену, когда ему не удалось сбежать

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Судебные приставы привлекли к административной ответственности мужчину, который матерился и пытался разбить себе голову о стену, когда ему не удалось сбежать.

Мужчина, являющийся подсудимым по уголовному делу по ст. 161 УК РФ «Грабеж», решил выразить свое несогласие с происходящим, выкрикивая возле кабинета судьи нецензурные выражения. Судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов мужчина был предупрежден о противоправности своих действий. В ответ на это подсудимый решил, что если в суде нельзя использовать нецензурную брань, то он немедленно покинет здание. Сделать это ему не позволили судебные приставы по ОУПДС и мужчина решил ударить себя головой о стену с целью разбить себе лицо.

В результате судебными приставами в отношении подсудимого была применена физическая сила и надеты наручники. В отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Сам же виновник беспорядка был передан прибывшим сотрудникам Росгвардии.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что на судебных приставов по ОУПДС возложены обязанности по обеспечению порядка в зданиях и помещениях судов. За нарушение установленных правил и несоблюдение законных требований сотрудников Службы гражданам может грозить административная ответственность.