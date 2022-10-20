В Ставропольском районе женщина пригласила в гости соседа, а тот угнал машину ее мужа

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В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратился житель села Подстепки Самарской области 1962 года рождения, который рассказал, что у него похищен автомобиль «LADA VESTA GFK 110». Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что утром он оставил транспортное средство возле своего дома по улице Школьная и ушел на работу, а вечером обнаружил его отсутствие. Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и государственный номер автомобиля, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Ориентировка на розыск похищенного транспортного средства была доведена всем автопатрулям полиции, Росгвардии и работникам организаций правоохранительной направленности.

Находясь на маршруте патрулирования в Автозаводском районе г. Тольятти сотрудники вневедомственной охраны Россгвардии на Приморском бульваре, остановили автомобиль схожий по приметам с разыскиваемым, о чем сообщили в дежурную часть территориального отдела внутренних дел. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя явные признаки опьянения и отсутствие водительского удостоверения, отстранили мужчину 1987 года рождения от управления транспортным средством, выписали постановление о проведении медицинского освидетельствования, проходить которое задержанный отказался, собрали материал по административному правонарушению, предусмотренному ч.2 ст.12.26 КоАП РФ. Автомобиль поместили на специализированную автостоянку, задержанного доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели территорию возле дома потерпевшего, изъяли документы на автомобиль, установили и опросили возможных очевидцев происшествия. Как пояснила жена потерпевшего, когда муж ушел на работу, она пригласила в гости соседа, распивала с ним спиртные напитки, после чего уснула.

Задержанный сосед владельца транспортного средства, ранее судимый за убийство и изнасилование, пояснил сотрудникам полиции, что в ходе застолья с женой потерпевшего, несмотря на отсутствие водительского удостоверения, решил съездить на машине ее мужа по собственным делам, для чего воспользовался ключами, хранящимися в свободном доступе. Реализовать задуманное не успел, так как был задержан полицейскими.