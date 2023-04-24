В Ставропольском районе водитель сбил мотоциклиста

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23 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 12:40 час. в Ставропольском районе. 46-летний водитель, находясь за рулем автомашины ВАЗ 111130, двигался по автодороге «Нижнее Санчелеево- Верхнее Санчелеево» в направлении автодороги «Тольятти-Ташелка». В пути следования, при выполнении маневра поворот налево не уступил дорогу мотоциклу HONDA CBR600RR под управлением 35-летнего водителя, пользующемся преимуществом права проезда, и допустил столкновение с ним. В медицинское учреждение доставлен водитель мотоцикла, где ему назначено амбулаторное лечение.