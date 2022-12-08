В Ставропольском районе водитель пострадал в ДТП

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7 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в котором пострадал 2 человека.

Одно из ДТП произошло в 17:45 час. в Ставропольском районе. 48-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Škoda Rapid», двигался по автодороге «Димитровград-Узюково-Тольятти» в направлении г. Тольятти. В пути следования, на 23 км данной автодороги нарушил правила расположения на проезжей части, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (на данном участке выезд запрещен) и допустил столкновение с автомобилем «Lada Largus» под управлением 55-летнего водителя, который в последствии был госпитализирован.