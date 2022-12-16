В Ставропольском районе пьяный водитель перевернул машину в кювет

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15 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно ДТП произошло в 08:10 в Ставропольском районе Самарской области. Водитель 1981 года рождения, лишенный права управления транспортным средством, управляя автомобилем «УАЗ Патриот» на летних шинах, двигался по трассе «Тольятти-Хрящевка». На 32-м км автодороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. 41-летний водитель госпитализирован. По результатам медицинского освидетельствования установлен факт опьянения водителя.