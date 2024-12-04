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В Ставропольском районе проводят проверку из-за конфликта между подростками

4 декабря 2024 14:04
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В Ставропольском районе проводят проверку из-за конфликта между подростками

В связи с размещением в социальных сетях видео о конфликте между подростками прокуратура сообщает, что прокурор района выявил неполноту проведенной проверки, в связи с чем 22.11.2024 отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направил материал на дополнительную проверку в органы полиции.

В настоящее время по материалу назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, приняты меры к установлению всех участников конфликта.

Прокурором района принято решение об изъятии материала из отдела внутренних дел и передаче для дальнейшей проверки в территориальный отдел следственного комитета. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям всех участвовавших в конфликте лиц.

Органами системы профилактики с семьями участников конфликта проведены беседы, в отношении родителей двоих подростков, применявших силу, возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Рассмотрение административных материалов комиссией по делам несовершеннолетних назначено на 10 декабря.

Прокурор примет участие в работе комиссии.

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