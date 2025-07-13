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В Ставропольском районе полицейские установили личность погибшего участника ДТП, не имеющего в момент аварии документов. 12 июля в 18:10 на 4,8 км а/д «Тольятти — Хрящевка» 35-летний водитель незарегистрированного в установленном порядке мотоцикла KAYO двигался со стороны села Выселки в направлении Тольятти.

В пути следования на перекрестке неравнозначных дорог совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте, где это запрещено), и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 52-летней женщины (стаж управления транспортными средствами 18 лет), которая двигалась со стороны села Русская Борковка и совершала поворот налево в направлении села Хрящевка по главной дороге. На месте ДТП погиб мотоциклист.