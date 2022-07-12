В Ставропольском районе Lada Largus спровоцировал ДТП с еще двумя машинами

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11 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:40 в Ставропольском районе. 29-летний водитель (с июля 2021 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 87 раз), управляя автомобилем «Lada Largus» двигался по автодороге «Тольятти-Ягодное» в направлении с. Ягодное. В пути следования на 6 км 300 метров, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Peugeot 207» под управлением 49-летнего водителя и допустил столкновение с ним. От удара автомобиль продолжил движение и столкнулся с автомашиной «Volkswagen Tiguan» под управлением 46-летнего водителя. С места происшествия госпитализирован водитель автомобиля «Lada Largus». Водителю автомобиля «Peugeot 207» назначено амбулаторное лечение. Пострадавшей в происшествии 19-летней пассажирке автомашины «Volkswagen Tiguan» медиками оказана помощь на месте.