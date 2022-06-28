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В Ставропольском районе две девочки стали участницами ДТП

28 июня 2022 18:04
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По имеющейся информации, несовершеннолетние пешеходы неожиданно выбежали из-за грузового транспортного средства.

По предварительной информации сотрудников ГИБДД 28 июня водитель, управляя автомобилем КИА, двигался по обводной дороге села Александровка, в пути следования сбил двух девочек-пешеходов 2009 г.р., которые перебегали проезжую часть в неустановленном месте.

По имеющейся информации, несовершеннолетние пешеходы неожиданно выбежали из-за грузового транспортного средства. После ДТП подростки с различными травмами госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Жизни детей ничего не угрожает!

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция настоятельно призывает вас проявлять внимательность на проезжей части! Пешеходам следует переходить дорогу лишь в специально предназначенных для этого местах и перед переходом убедиться, что водитель видит и пропускает вас! Автомобилистам необходимо помнить, что одним из самых опасных маневров является обгон транспортного средства, а в тех местах, где он запрещен Правилами – он представляет уже чрезвычайную опасность.

Соблюдение Правил и внимательность – все это неотъемлемые составляющие безопасности на дороге.
​ ​Родителям хочется напомнить! Ежедневно повторяйте Правила дорожной безопасности с детьми! Не отвлекайтесь при переходе проезжей части на телефонные звонки, переводите детей через дорогу только в предназначенных для этого местах – ведь вы являетесь для них главным примером, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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