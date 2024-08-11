В Ставропольском районе 20-летняя автомобилистка перевернула машину в кювет

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10 августа на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 04:00 час. в Ставропольском районе. 20-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Haval F7, двигалась по автодороге «Сосновый Солонец - Севрюкаево» в направлении с. Севрюкаево. В пути следования, на 15 км. данной автодороги, не справилась с рулевым управлением, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустила съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. С места ДТП водитель госпитализирована. 21-летней девушке-пассажиру назначено амбулаторное лечение.