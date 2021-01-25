В Стамбуле неизвестный напал с ножом на россиян

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Неизвестный совершил нападение с ножом на граждан России в одном из районов Стамбула. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель управления безопасности района Бешикташ, где случилось ЧП.

"Нападение произошло накануне в 20:20 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС). Мужчина с ножом в руках атаковал трех человек, граждан России. После этого он скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь", - подчеркнул собеседник агентства.

В ведомстве также отметили, что, по предварительным данным, нападающим был сборщик мусора, он уже задержан для допроса.

Суд Стамбула намерен рассмотреть 26 января дело о нападении на трех граждан России, сообщил в понедельник ТАСС источник, знакомый с материалами дела. "Обвиняемый в преступлении задержан и доставлен в управление безопасности Бешикташа. Завтра состоится заседание суда, куда он будет доставлен", - сказал собеседник агентства.

Фото: AP Photo/Burthan Ozbilici/ТАСС