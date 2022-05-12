В спор между племянницей и дядей из-за хозяйства в Самарской области вмешались судебные приставы

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Судебные приставы Елховского района Самарской области помогли урегулировать конфликт между дядей и племянницей из-за животноводческого хозяйства, которое осталось после смерти близкого им человека.

Между некогда дружными родственниками раздор начался после смерти главы семьи, оставившего после себя в наследство животноводческое хозяйство. Дочь покойного не спешила делиться имуществом, считая, что только она является единственным его правообладателем. Животные же были когда-то куплены на общие деньги ее отца и его родного брата. По-семейному племяннице и дяде о разделе имущества договориться не удалось. Спор пришлось решать в суде.

На время судебного разбирательства служителями Фемиды было принято решение для сохранности спорного имущества наложить на него арест. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Елховского района Самарской области.

С целью исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель ознакомил должницу с постановлением о возбуждении исполнительного производства и составил акт описи и ареста 9 голов крупно-рогатого скота общей стоимостью в 415 тысяч рублей. Животные оставлены должнице на ответственное хранение, с целью заботы и ухода за ними пока суд не решит спор между ней и ее дядей о праве владения.